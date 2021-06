NAZIONE, Giallo Italiano. Occhio a Fonseca

Vincenzo Italiano e la Fiorentina: avanti a piccoli passi. Molto piccoli. Forse troppo, al punto che lo scenario, da qualche ora sarebbe cambiato. Il continuo rinvio dei tempi delle firme, iniziato lunedì scorso, di sicuro era stato un primo campanello d’allarme sul fatto che la Fiorentina potesse riprendere in considerazione anche altre candidature. Sensazioni, forse, fatto sta che nelle ultime ore il rebus panchina della Fiorentina è tornato a non aver un risultato scontato. Le voci? Su tutte ecco ripartire con forza quella di Fonseca, assolutamente percorribile dopo i segnali di riavvicinamento con Pradè e gli altri dirigenti viola.Fonseca avrebbe riparlato con la Fiorentina, in Versilia, ed è qui club e allenatore avrebbero riacceso la luce di un possibile riavvicinamento anche per la guida tecnica della squadra. Fonseca, insomma, ma l’ex giallorosso non sarebbe l’unico a vedere il proprio nome di nuovo accostato alla panchina viola. Così accanto a soluzioni milionarie come quella di Benitez (pronto però a correre anche in Inghilterra) e scelte un po’ forzate come quella nella direzione di Garcia, ecco tornare d’attualità il nome dell’ex gialloroso – compagno di squadra di Burdisso alla Roma e con la maglia dell’Argentina – Heinze, oggi allenatore dell’Atlanta, squadra della MLS americana.