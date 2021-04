NAZIONE, FR7 e il domani. Tanti nodi da sciogliere

"Ribery e la tentazione di restare. Ma sono tanti i nodi da sciogliere". Questo il titolo de La Nazione, questa mattina. Il francese gioca e si diverte. Di certo a fine stagione lo vedremo ancora sui campi di calcio, a Firenze o meno. C'è la possibilità che rinnovi con la Fiorentina per un altro anno, a condizioni economiche diverse e dopo un incontro articolato con il club. Tra i problemi più grandi che potrebbero convincere l'ex Bayern a lasciare, la delusione per questi due anni a poco entusiasmanti, la lontananza della famiglia, la chiarezza sugli obiettivi e l'età. Ribery ha 38 anni e non si può pretendere che giochi con la stessa intensità per 90 minuti.