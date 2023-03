NAZIONE, Fiorentina adesso in corsa per 4 fronti

La Fiorentina è in corsa per quattro fronti: la Nazione, nell'edizione in edicola oggi, sottolinea come le modifiche ufficializzate per la Supercoppa Italiana, con l'avvento delle Final Four che coinvolgeranno le prime due classificate dell'attuale Serie A e le due finaliste di Coppa Italia, aprono un orizzonte impensabile per i viola, cioè quello di potersi andare a giocare a gennaio prossimo la Supercoppa in Arabia Saudita.

Fiorentina che è quindi potenzialmente in corsa per quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Conference League ed anche Supercoppa Italiana, con i ragazzi di Italiano che potrebbero staccare il pass per Ryiad in caso di superamento della Cremonese in semifinale della coppa nazionale.