NAZIONE, Ecco "Kokogol". Per cancellare il passato

La prima tappa di Aleksandr Kokorin a Firenze è stato l'albergo dove alloggia Rocco Commisso, racconta La Nazione oggi (QUI le foto di Firenzeviola.it). "Kokogol", come lo soprannomina il quotidiano, prende la 91 e spiega di aver scelto Firenze perché è una delle città più belle d'Europa e ha una squadra molto competitiva. Si è presentato sorridente e sicuro dei suoi mezzi, deciso a lasciare il segno e a rilanciare una carriera che ha subito stop per questioni extracalcio. Kokorin punta a far dimenticare il suo passato a suon gol.