NAZIONE, Due sfide per il Jackpot salvezza

"Parma più Benevento: jackpot per la salvezza". Così titola La Nazione questa mattina sulla pericolosa condizione in cui si trova la Fiorentina. La Viola - si legge- ha davanti due sfide che sono l’incastro perfetto per prendere definitivamente la strada della salvezza. O, viceversa, infilarsi in un incubo terribile. E il jackpot dei match contro Parma e Benevento non può non preventivare il massimo dei risultati. Ovvero, solo una doppia vittoria (più sei punti in classifica) sarà da considerarsi la chiave giusta per ricacciare indietro una crisi che sembra senza fondo. Vincere due scontri diretti per la salvezza, permetterebbe alla squadra di avere qualche garanzia in più in vista della fine del torneo.