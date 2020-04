NAZIONE, Cholito d'oro, dubbio Boa: risiko prestiti

Come ricorda La Nazione, sono 25 i giocatori che la Fiorentina ha in prestito in giro per l'Italia e per il mondo. Tra le situazioni più importanti che andranno aggiornate alla prossima scadenza, c'è il riscatto obbligatorio del Cagliari per Simeone, che porterà in cassa 17 milioni di euro. Per gli altri 15 previsti dall'addio definitivo di Pedro bisognerà aspettare il 31 dicembre, poiché l'accordo col Flamengo scadrà solo a fine anno. Stesso discorso per Maxi Olivera al Juarez, mentre il colpo da 12 milioni per Lafont è realizzabile solo nel 2021. C'è poi il caso dei prestiti secchi, vedi Biraghi e Boateng, anche se per quest'ultimo una ricollocazione non sembra una soluzione semplice. Possibile rinnovo del prestito, infine, per Dabo (SPAL), Eysseric (Verona) e Zurkowski (Empoli). Per il polacco la difficoltà è la durata del contratto che in ogni caso lo farà essere viola fino al 2023. Lo stesso vale per Rasmussen (Erzgebirge) e Montiel (Vitoria Setubal).