NAZIONE, Cambiare sempre per non cambiare mai

Vincenzo Italiano è pronto alla trentatreesima formazione in stagione contro il Bologna. Lo sottolinea La Nazione, che scrive come chiunque sia andato in campo però lo ha sempre fatto con la stessa mentalità e la stessa identità. La certezza è che non esistono titolarissimi in questa Fiorentina. Semmai ci sono i quasi “inamovibili”, quelli come Milenkovic, che in 27 partite di campionato è mancato due volte per scontare un turno di squalifica, e due per scelta tecnica, o come Bonaventura, out solo quando fermato dal giudice sportivo e subentrato soltanto in due occasioni.

Nessuno nel gruppo, insomma, è rimasto alla periferia del villaggio. In questa squadra hanno giocato tutti, dal terzo portiere Rosati fino a Kokorin, per quanto quest’ultimo fermo da tempo a 121 minuti complessivi.

