NAZIONE, Asse Firenze-Roma: Florenzi-Spinazzola

La Nazione oggi in edicola titola: "Spinazzola-Florenzi: Firenze chiama Roma". Si tratta di schegge di mercato - sottolinea il quotidiano - ma essenziali per capire in che direzione andrà la campagna di rafforzamento della Fiorentina in estate. È molto probabile la nascita di un'asse Firenze-Roma sul mercato. E non solo per Alessandro Florenzi, di rientro da Valencia, ma anche per Leonardo Spinazzola. Se con l'Inter non ci dovesse essere accordo per Biraghi infatti, Pradè e Barone sarebbero pronti a girarlo alla Roma per Spinazzola in uno scambio di prestiti, probabilmente senza obbligo di riscatto.