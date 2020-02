NAZIONE, Al Franchi ci sarà la gara della incognite

L'edizione odierna de La Nazione apre oggi le sue pagine sportive analizzando i temi della sfida di oggi tra Fiorentina e Atalanta e ponendosi una serie di quesiti: come si comporteranno nei confronti di Gasperini i tifosi viola, considerato che Commisso ha chiesto di trattenere le offese per puntare, semmai, sull’ironia? Come se la caveranno il giovane arbitro Mariani e l’addetto al Var, Nasca, dopo la bufera fra lo stesso Commisso, la Juve e Nicchi? In quale clima, fra sospetti di vario genere e rancori nascosti da un tentativo di diplomazia, oggi alle 15 i giocatori scenderanno in campo? Infine, ce la farà la Fiorentina – che ha eliminato dalla Coppa Italia una versione presuntuosa dell’Atalanta – a trattenerne l’esuberanza a pieno regime, considerato che questa volta Gasperini non farà calcoli, né sconti, scegliendo i titolari?