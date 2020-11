NAZIONE, Agonia Fiorentina, è in zona rossa

La Fiorentina evapora anche a San Siro, scrive oggi il quotidiano La Nazione. La classifica comincia a farsi assolutamente preoccupante, anche se qualche idea a Milano si è vista. I viola soffrono da matti con un pacchetto di giocatori troppo lontani da un rendimento accettabile per riuscire a raddrizzare la stagione: Pezzella, Pulgar, Amrabat e Ribery. Giocatori che sembrano l'ombra di quelli ammirati la scorsa stagione. L’incubo viola continua. E non sembrano esserci quei miglioramenti necessari per rispolverare un po’ di sano ottimismo