NAZIONE, ACF-Inter: sul tavolo Pinamonti e Milenkovic

Il futuro di Andrea Pinamonti e quello di Nikola Milenkovic potrebbero essere legati: la Nazione, nell'edizione in edicola stamani, spiega come l'interesse della Fiorentina per l'attaccante classe '99 e quello dell'Inter per il centrale serbo dei viola potrebbero portare le due società a parlare dei due affari sullo stesso tavolo. Il club di Commisso chiede 17 milioni per Milenkovic ma, spiega la Nazione, potrebbe alleggerire la richiesta in caso di una corsia preferenziale per Pinamonti, al rientro all'Inter dopo il prestito all'Empoli. Non è però detto che i due affari continuino in sinergia: se per il passaggio di Milenkovic all'Inter c'è più ottimismo dalle parti della Pinetina, non si può dire la stessa cosa a Firenze per Pinamonti, che i nerazzurri non vorrebbero far partire a titolo definitivo.

Pinamonti quindi si muoverebbe in prestito e la Fiorentina, non convinta della formula, sonda strade alternative: i nomi sulla lista di Pradè sono quelli di Joao Pedro, Andrea Belotti, ma anche di Marko Arnautovic, nella cui operazione potrebbe rientrare Christian Kouamé, su cui il Bologna avrebbe messo gli occhi da qualche mese.