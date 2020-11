NAZIONALI, Vlahovic-Milenkovic: conti con spogliatoio

Anche La Nazione, in edicola questa mattina, si concentra sui due serbi viola Vlahovic e Milenkovic, reduci da un fallimentare impegno con la propria Serbia, che non andrà agli Europei 2021. I giovani viola, di rientro a Firenze, hanno violato le direttive dell'Asl anche a causa della federazione serba, la quale ha fatto pressione sui giocatori paventando una loro esclusione dalla Nazionale in caso di rifiuto della chiamata. Ora si prospetta un faccia a faccia nello spogliatoio con compagni e allenatore, considerando che gran parte dell'organico ha deciso di rispettare le regole imposte. C'è anche il rischio di una possibile multa dalla Procura, ma vista la scarsa uniformità a livello di politica sanitaria, la questione potrebbe concludersi in un nulla di fatto.