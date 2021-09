NAZIONALI, Si aggiunge Duncan: ecco chi partirà

Dopo il Napoli ci sarà la consueta sosta per le Nazionali e La Nazione oggi in edicola sottolinea come per la Fiorentina si prepari un esodo. Perché pure Duncan si è riguadagnato la convocazione del Ghana di Rajevic. Poi ci saranno i sudamericani Torreira, Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez insieme a Pulgar, Amrabat e Maleh convocati dal Marocco, Dragowski con la Polonia e la Serbia di Milenkovic, Nastasic e Vlahovic. Biraghi saprà domani se farà parte del gruppo dell'Italia.