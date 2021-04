NAPOLI, Spalletti per il post Gattuso. Alternativa Juric

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso considera insanabili le fratture avute con De Laurentiis e, dunque, una sua permanenza a Napoli è infattibile. Il presidente partenopei - si legge - si sta infatti muovendo per Luciano Spalletti: c'è distanza tra domanda (4 mln) e offerta (2,5), ma arrivare a un'intesa sembra possibile se gli azzurri raggiungeranno la Champions. In caso contrario, il piano B porta a un tecnico emergente come Juric, Dionisi o Italiano.