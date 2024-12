MOVIOLA, Piccinini convince a metà: dubbi sul gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Pareri contrastanti per la direzione di gara dell'arbitro Piccinini, ritenuto troppo frettoloso per qualche scelta di cartellino e, soprattutto, per il dubbio che sul gol di Danilo Cataldi il compagno Kouamé potesse trovarsi in fuorigioco attivo, disturbando la visuale di Sherri. Questi alcuni giudizi:

La Gazzetta dello Sport 5,5: "Difficile vedere la posizione attiva di Koaumé sul tiro di Cataldi. Toccherebbe al Var. Esagerati i gialli a Comuzzo e Mina. Se punisci Adli per gomitata devi ammonirlo. Il recupero andava completato".

Corriere dello Sport-Stadio 6: "Partita tenuta senza grosse difficoltà per Piccinini, alla sua nona presenza stagionale, la quarta in serie A. Nessun caso da analizzare nelle due aree, squadre che hanno pensato a giocare, anche in maniera verace, senza però mai trascendere. L’arbitro della sezione di Forlì l’ha portata a termine con 29 falli fischiati (la media in serie A è di 24,7) e cinque cartellini gialli, un paio forse frettolosi. Un solo episodio da moviola, la rete dell’1-0".