MOVIOLA, Manca rigore all'Atalanta. Ok rosso Pezzella

Sui quotidiani odierni è presente la moviola della partita di ieri tra Fiorentina e Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, giusto lasciar correre sia nel caso di Malinovskyi (22'), poiché il tocco di Dalbert sulla sua spalla non è falloso, che in quello di Vlahovic (25'), che va giù in area avversaria. Poi, come conferma anche il Corriere dello Sport, manca un rigore per l'Atalanta dopo che il pallone finisce sul braccio a gomito piegato di Ceccherini (66'), con l'arbitro Manganiello che non fa in tempo a vedere in quanto impallato dal corpo del giocatore. Deve intervenire il VAR, ma non accade. Infine espulsione giusta per Pezzella (71') per evidente simulazione: cade senza il tocco di Ilicic.