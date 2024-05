MOVIOLA, Il gol di El Kaabi andava annullato: 4,5 a Dias

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La moviola del Corriere dello Sport - Stadio non ha dubbi: la rete decisiva di El Kaabi ad Atene è viziata da un fallo - netto e chiaro - dello stesso attaccante su Milenkovic. Nel cross in area prima del gol, sul pallone arriva il difensore abbattuto (col corpo sulla gamba sinistra) dall'attaccante, tanto che lo stesso arbitro si porta il fischietto alla bocca e sta per fischiare, poi decide di non farlo. Colpevole anche il VAR, nel caso: il lungo check non è dovuto solo all’offside (col SAOT ci si mette pochissimo), chiaro che qualcosa non abbia convinto anche nel VOR. Non convince poi la gestione dei cartellini: all'arbitro Artur Dias, il quotidiano assegna 4,5 in pagella.