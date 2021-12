MOVIOLA CDS, Irrati da 6,5: valuta bene gli episodi

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna propone la moviola di Bologna-Fiorentina. Questo ciò che scrive il quotidiano sulla direzione di Massimiliano Irrati: "Più che sufficiente la sua partita, non priva di episodi, tutti valutati sul campo (non certo impossibili da vedere live). Corretta la punizione dell'1-2 e il rigore assegnato. L'internazionale di Pistoia la chiude con 27 falli fischiati e 6 ammoniti. Regolare, sul cross di Nico Gonzalez, la posizione di Maleh, tenuto in gioco da Medel (ha la gamba sinistra larga), nessun dubbio e veloce check del VAR. Corretto il provvedimento tecnico e quello disciplinare sull’1-2: Theate fa fallo su Nico Gonzalez, Svamberg poi lo tocca da dietro. Irrati fischia giustamente il primo intervento, ammonendo il giocatore rossoblù. Da qui la punizione del gol di Biraghi. Uscita di Skorupski direttamente sulla gamba sinistra di Nico Golzalez che gli aveva preso il tempo: rigore netto". In generale il giudizio che viene dato a Irrati dal quotidiano è positivo con il voto di 6,5. Sufficiente anche il VAR Di Paolo che non viene mai chiamato in causa.