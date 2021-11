MOVIOLA, Giua non è pronto per la Serie A

Di seguito il commento da parte dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'arbitraggio di ieri tra Fiorentina e Spezia: Giua non è pronto per la Serie A. Si perde una "schiacciata" di Gyasi (vero, anche tenuto da Milenkovic, non decisivo per il fallo) e deve ricorrere all'OFR (e quanta incertezza dopo aver visto le immagini), prima non aveva visto un contatto fra Nikolaou e Castrovilli (non trova mai il pallone) e un tocco di braccio sinistro di Erlic su colpo di testa di Milenkovic (braccio sinistro sotto l'altezza delle spalle ma impedisce al pallone di andare verso la porta). Gol di Vlahovicannullato era in offside quindi giusto annullare. Male anche Chiffi al VAR in quanto non è preciso.