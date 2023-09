MOVIOLA, Errore sull'1-0. De Roon da espellere

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, propone la moviola di Fiorentina-Atalanta. L'arbitro Pairetto commette un errore di sufficienza sul vantaggio dell'Atalanta: indica la rimessa laterale per la Dea invece che alla Viola. Inoltre si fa mandare a quel paese da De Roon dopo averlo ammonito. In questo caso l'arbitro ha accompagnato le proteste del centrocampista nerazzurro con il gesto del braccio destro ma poteva estrarre un secondo giallo o un rosso diretto. Manca anche un giallo ai danni del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Il voto del giornale all'arbitro è 5, mentre quello al Var è 6, dato che Mariano non ha avuto molto lavoro da svolgere.