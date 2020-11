MOVIOLA, Dubbi su rigore e non rosso a Castro

Il Corriere dello Sport non valuta in maniera positiva la prestazione dell'arbitro di Roma-Fiorentina Orsato. "Dirige con sufficienza (a volte passeggia in campo), si fida - troppo - della sua nomea". Ok la valutazione su Martinez Quarta, non sul mancato doppio giallo a Castrovilli e sulla sbracciata di Bonaventura su Pellegrini, da arancione. Il tocco di Caceres su Pellegrini in area invece c'è, anche se non clamoroso. Il VAR poteva intervenire e poteva starci il rigore, scrive il quotidiano, a differenza di una spallata di Biraghi a Dzeko. La Gazzetta dello Sport le definisce "sbavature".