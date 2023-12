MOVIOLA, Disastro Kooji. C'era un rigore su Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La moviola del Corriere dello Sport - Stadio sulla prestazione dell'arbitro olandese Kooji di Fiorentina-Genk non ammette repliche: "Un disastro". 18 partite a livello UEFA ma completamente acerbo per certi livelli: "perdona dal rosso prima Fadera, ed in fatti il tecnico Vrancken alla terza grazia dal secondo giallo lo toglie, e poi Galarza (gomitata a Arthur), non assegna un rigore solare su Ikone. Ben 13 cartellini gialli sono un abominio". Inspiegabile poi l'atteggiamento dell'arbitro e del VAR sul calcione di Munoz a Ikoné, per il quotidiano era rigore al pari di quello di Kayode poi realizzato da Nico Gonzalez. Prestazione da 4,5 in pagella per Kooji.