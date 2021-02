MOVIOLA, Cosa aveva segnalato il guardalinee sull'1-0

La moviola della Gazzetta dello Sport assegna 6 all'arbitro di Fiorentina-Spezia Calvarese. Un paio di fischi non convincono fino in fondo, scrive la rosea, ma nulla di clamoroso. Non sbaglia sui cartellini e viene aiutato dal VAR nell'episodio del primo gol viola: il guardalinee Vono alza la bandierina non per il fuorigioco ma per il dubbio che la palla sia uscita prima del passaggio di Castrovilli. Il VAR certifica però che il pallone non aveva varcato la soglia della linea di fondo. Al 74' contatto Milenkovic-Galabinov in area viola, Calvarese fischia fallo all'attaccante dello Spezia ma sono tutti e due a strattonarsi. Ok il 3-0: non c'è fuorigioco di Vlahovic e di Eysseric.