MOVIOLA, Abisso impreciso. Sul contatto Hjulmand-Nico...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Abisso ieri in occasione di Fiorentina-Lecce. Voti che si trovano sulla leggera insufficienza.

Gazzetta dello Sport: "Vede bene il non rigore su Nico Gonzalez, ma sbaglia invertendo falli, punendo alcuni inesistenti e viceversa. Manca un corner alla Viola su tiro di Saponara deviato da Falcone". VOTO: 5,5.

Corriere dello Sport: "Più d’una sbavatura per Abisso, ad esempio fischia con diversi secondi di ritardo un tocco di braccio sinistro di Gonzalez a centrocampo (ma aveva il braccio abbastanza vicino al corpo), non vede due angoli (uno per parte) abbastanza netti. Per fortuna non incide sulla partita. Chiede il rigore Strefezza per un tocco con il braccio di Biraghi: c’è, ma il braccio è attaccato al corpo, dentro la figura, giusto far proseguire. Regolare l’azione dall’1-0: Mandragora prima e Igor poi recuperano un pallone fra piedi di Strefezza senza commettere fallo. Appena un dubbio su una spinta di Hjulmand ai danni di Gonzalez, la cui valutazione spetta solo all’arbitro: siamo in area, diciamo che ha usato lo stesso metro". VOTO: 5,5.