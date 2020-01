MOVIOLA, 39 falli fischiati. E il braccio di Tomiyasu...

Il Corriere dello Sport analizza la prestazione di Paolo Valeri, tornato ad arbitrare dopo un mese in Bologna-Fiorentina 1-1. L'arbitro si è dimostrato affidabile e ha fischiato ben 39 falli, il che dà l'idea di che tipo di partita sia stata quella del Dall'Ara. Sei gialli e un solo episodio VAR: il Bologna va in gol con Palacio nel primo tempo ma l'attaccante era in fuorigioco. Giusto infine - scrive il quotidiano - non dare il rigore per il tocco di braccio di Tomiyasu: è vicino al corpo.