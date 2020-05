MORTE ASTORI, Accuse al prof. Stagno archiviate

Come sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, sono state archiviate le accuse nei confronti del professor Francesco Stagno, responsabile dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari nel periodo in cui Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina, giocava nella squadra sarda. Il professore, ha stabilito il gip, aveva prescritto l'esame da sforzo ma il referto sarebbe stato firmato da un altro medico. Per quanto riguarda Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina dello Sport a Careggi, Firenze, chiesto il rinvio a giudizio. Galanti rilasciò il certificato agonistico nel 2016 e 2017.