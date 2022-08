MOROZZI, Commisso è come un padre. Il ritratto...

"In Rocco Commisso rivedo un po' mio babbo: sudore nel lavoro e passione per quello che fa, anche con la Fiorentina". A parlare così a Il Tirreno (ed. Firenze) è Antonio Morozzi, colui che ha ritratto il presidente dei viola su una saracinesca vicino a Bagno a Ripoli: "Mio padre mi ha trasmesso la passione per la Fiorentina, ce l'ho nel sangue e oggi, questi ricordi si sono fatti più vivi che mai perché è stato come avvicinarmi nuovamente a lui. La passione viscerale del patron mi ricorda quella che ho vissuto io, vorrei soltanto ringrazialo perché con il sacrificio ha trasformato il suo sogno americano in qualcosa di importantissimo e personalmente sento riconoscenza nei suoi confronti. Mi piacerebbe abbracciarlo, siamo tornati in campo internazionale, lo sento come un padre".