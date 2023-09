MORFEO, A Nzola serve chi metta il pallone giusto

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Pasquinucci

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Domenico Morfeo è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport commentando proprio la sfida di domenica e puntando i riflettori sulla squadra di Italiano: "Nzola deve ancora ambientarsi - ha detto. Ha notevoli potenzialità. E’ bravo a dettare il passaggio in profondità, ma poi serve uno che gli metta il pallone giusto. Di Beltran me ne hanno parlato bene, ma va messo alla prova della A. Per lui è chiaro che serve un periodo di adattamento. Le qualità non gli mancano ed è giovane. Se ha voglia d’imparare, da noi può diventare grande