MORENO, Tra debutto shock e mercato. Intanto Marì...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nelle pagine de La Repubblica (Firenze) c’è spazio per un'analisi, quella della partita di Moreno, che ha anche fatto il suo debutto in Serie A, caratterizzato da una prestazione altalenante. Ottimo nel primo tempo, con interventi decisivi e buone giocate in fase offensiva, l’argentino ha mostrato talento e sicurezza, guadagnandosi gli applausi dei tifosi. Tuttavia, nella ripresa è arrivato l’errore decisivo: un fallo ingenuo su Anguissa in area che ha concesso il rigore per il Napoli, indirizzando la partita a favore degli avversari.

Subito dopo, è stato sostituito. La sua prestazione ha riacceso i riflettori sul mercato, con Moreno indicato come possibile contropartita per Pablo Marí, in arrivo dal Monza.