MONTIEL, Lo spagnolo con un sinistro chirurgico

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione di frasi fatte ne è pieno il calcio. Tra quelle più in voga, ritornello elegante per non fare polemica, c’è “Deve farsi trovare pronto quando avrà l’occasione“. Non sempre però arriva l’occasione e, spesso, non viene neppure sfruttata. Ma Tofol Montiel è sfuggito a questa regola non scritta perché quasi dimenticato da tutti il ragazzo nato a Palma di Maiorca si è ripreso con gli interessi i riflettori e soprattutto ha sfruttato l’occasione che Prandelli gli ha consegnato. Il fido mancino che piazza il pallone nell’unico spiraglio lasciato libero dall’ottimo Musso, con urlo annesso e abbraccio automatico dei compagni. Il primo a raggiungerlo Eysseric, un altro tolto dalla naftalina dal tecnico viola. Segno del destino o del caso. Certo questa rete è una piccola rivincita per il maiorchino, destinato a un nuovo prestito dopo i sei mesi – e sei apparizioni – con il Vitória Setúbal, periferia del calcio portoghese.