MONTE INGAGGI, Possibile risparmio da 10 milioni lordi

Come sottolinea La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina partirà ai nastri di partenza come uno dei club più solidi grazie al bilancio in regola, al sostegno di Mediacom e ai ricavi della stagione appena conclusa. Un occhio però quest'estate andrà anche alla gestione del monte ingaggi 2024/25 in vista della possibile introduzione del "salary cap" e al fatto che l'anno scorso con 58 milioni lordi di monte ingaggi (dato aggiornato al febbraio 2024) i viola destinavano circa l’80% dei ricavi alla voce stipendi dei calciatori.

Gli addi di Lopez e Arthur ma soprattutto di Duncan, Castrovilli e Bonaventura (anche se per gli ultimi due non è detta l’ultima parola) faranno risparmiare alla società circa 10 milioni lordi, che verranno compensati dai ritorni dai prestiti molti dei quali però con la valigia già in mano per ripartire.