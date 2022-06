MOLINA, È l'alternativa a Dodo. Ma il prezzo spaventa

Nel caso saltasse l’operazione Dodo, secondo il Corriere dello Sport la Fiorentina ha già in mente l’alternativa. Si tratta di Nahuel Molina, per il quale lo sforzo economico sarebbe portato al massimo livello possibile: piace non solo al club viola e la concorrenza è tanta, ma garantendo corsa, dinamismo e fisicità sarebbero soldi spesi bene. Gli uomini mercato di Commisso sanno, però, che quella friulana del patron Pozzo è bottega assai cara e i 10 milioni per prendere Molina andrebbero superati e non di poco.