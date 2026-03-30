"Moise, che ne pensi?" Kean e Gattuso, un legame speciale costruito dal Ct

vedi letture

La Gazzetta dello Sport prova a farci entrare nel ritiro di Coverciano, dove l'Italia sta preparando la finale playoff Mondiale in programma domani contro la Bosnia. Cancelli chiusi, quartier generale azzurro aperto solo ai ragazzi della Primavera dell'Empoli: il tempo delle grandi manovre è poco. Il ct Rino Gattuso prima fa divertire i suoi ragazzi, poi chiede una bella scarica di adrenalina in una partitella spezzettata a più riprese: dentro e fuori, la Nazionale va di corsa. Correre rimane la parola d'ordine per il Ct, che sta però provando anche a dialogare tanto con i propri calciatori.

Uno di questi è propprio Moise Kean: da quando è arrivato a Coverciano Gattuso, si sente sempre più al centro del pianeta Italia anche perché Rino non perde occasione per coinvolgerlo non appena c'è da aprire una riflessione di gruppo. «Moise... che ne pensi?», la voce del commissario tecnico della Nazionale dallo scorso giugno.