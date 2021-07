MOENA, Ritiro con incognite e limitazioni. I dettagli

Se Moena e la Val di Fassa hanno già sperimentato l’estate in tempo di Covid con successo nel 2020 pur senza Fiorentina, in questo 2021, con il ritiro spostato in alta stagione turistica, il boom di prenotazioni tra clienti affezionati alla montagna e tifosi viola è servito e come sempre il paese vuole mostrare la sua faccia migliore, quella sincera, disponibile e accogliente che ha convinto la Fiorentina a tornare qui per 9 anni consecutivi. La squadra sarà in bolla e potrà spostarsi solo dall'albergo al campo sportivo. Non è ancora chiaro se si potranno organizzare sessioni di autografi o iniziative nella piazza principale del paese. Tutto il resto è garantito, seppur in numero limitato: cinquecento tifosi possibili agli allenamenti, mille a ognuna delle quattro amichevoli, ossia rispettivamente al 25% e al 50% della capienza dello stadio «Cesare Benatti». Lo riporta il Corriere Fiorentino.