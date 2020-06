MODULO, Tante prove, ma alla fine resterà il 3-5-2

Terminato il periodo degli esperimenti, Beppe Iachini per il primo appuntamento della ripartenza si prepara a ripresentarsi con il 3-5-2. Come sottolinea La Nazione, difesa a quattro e trequartista per ora restano solo carte da giocarsi in corso d'opera. Si riprenderà da dove ci si era fermati, con in difesa Caceres e qualche dubbio in più in attacco. Il tandem offensivo provato con più continuità nel corso degli ultimi giorni è stato quello formato da Vlahovic e Chiesa, con Ribery che ad oggi sembra avere meno chances di partire titolare già da lunedì sera.