MODULI, Le tre idee di Iachini. Tamponi negativi

Prosegue il lavoro della Fiorentina in vista del ritorno in campo con il Brescia. Come scrive La Nazione, anche ieri la truppa di Iachini si è ritrovata al centro sportivo di buon mattino per studiare gli avversari e proseguire nelle prove tattiche in vista di lunedì 22. Tutti a disposizione del tecnico, che da inizio settimana ha recuperato Caceres (il difensore da tre giorni si allena con la stessa intensità del resto del gruppo) e sta ancora valutando con quale modulo ripresentarsi per il rush finale: due le idee, il 3-5-2 consueto sul quale l’allenatore ha puntato fino allo stop (con Ribery che potrebbe riposare in favore della coppia Chiesa-Vlahovic) oppure l’innovativo schema col trequartista (4-3-1-2 o 3-4-1-2) che permetterebbe a Ribery di tornare in campo a ritmi moderati. Per la squadra viola l'ennesimo ciclo di tamponi (effettuato martedì mattina) ha dato ancora esito negativo per tutti.