Modolo (psicologo dello sport) su Comuzzo: "Può aver vissuto un sovraccarico cognitivo"

La Nazione ha intervistato Luca Modolo, psicologo dello sport, referente Figc e specialista nel metodo del “brain imprinting”, per cercare di dare una risposta alle difficoltà che sta attraversando Pietro Comuzzo. Queste le sue parole: "Parliamo di un ragazzo che ha avuto una crescita improvvisa: da un giorno all’altro si è ritrovato al centro di una grande esposizione mediatica. In questo caso si può parlare di “sovraccarico cognitivo”, cioè quella condizione in cui oltre agli aspetti tecnici subentrano anche pressioni esterne e la mente finisce per disperdere le proprie risorse. Quello che lo sta riguardando non è un calo di qualità ma una diversa distribuzione delle attenzioni".

Cosa dovrebbe fare per uscirne? "La società deve proteggere il giocatore dalle pressioni esterne: il margine d’errore va considerato fisiologico. Se l’ambiente trasmette fiducia, il giocatore mantiene quello “scatto di esplorazione” fondamentale per crescere».