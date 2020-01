MIRRA, Dalle Mura top: mix tra Acerbi e Romagnoli

Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport all’osservatore Gianluca Mirra, talent scout che ha lavorato anche nel Napoli, che traccia un profilo del difensore della Fiorentina Primavera Christian Dalle Mura, protagonista di una discreta parte di stagione (nonostante i viola siano in zona playout) e di un Mondiale Under17 di livello. Ecco le sue parole sul centrale viareggino: “Dalle Mura è un giocatore che si sta facendo largo nella categoria in cui gioca grazie alle sue qualità. Difende e verticalizza e per questo è un mix tra Acerbi e Romagnoli. È elegante, bravo nelle letture e abile nella prima costruzione. Prima della sua esplosione in prima squadra mi aspetto un prestito da qualche parte ma come potenzialità ha tutto per affermarsi in futuro in una big italiana o in cui straniero attento ai giovani come il Borussia. Per arrivare al top dovrà migliorare in marcatura e diventare più cattivo nei duelli difensivi uno contro uno”.