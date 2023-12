MINA, Alternativa top dietro. Bene la prima da titolare.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive la Nazione sulle sue colonne sportive di oggi, oltre al passaggio del turno, la gara di Conference di giovedì ha portato alla Fiorentina un'altra bella notizia: Yerry Mina. Il difensore centrale colombiano, dopo i brevi spezzoni contro Juventus e Bologna, finalmente è stato schierato titolare ed ha lasciato una buona impressione a tutti i tifosi. Il numero 26 viola, a parte l'errore di posizione nell'occasione del vantaggio belga, ha fatto un'ottima partita contro un avversario temibile e che faceva della velocità la sua arma migliore.

Mina giovedì sera ha mostrato sicurezza e autorevolezza al centro della difesa. Da sottolineare come sia entrato anche in entrambe le azioni decisive della Fiorentina, propiziando il gol di Quarta con un colpo di testa respinto dal portiere avversario e innescando la qualità dei centrocampisti viola con una verticalizzazione dalla difesa in occasione del rigore. Insomma Italiano ha trovato un altro centrale su cui fare affidamento e, visti i quasi due metri di altezza del colombiano, un'arma in più sui calci da fermo.