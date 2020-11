MILIK, Non solo i viola su di lui. Offerte dalla Premier

Non solo Juventus, Inter e Fiorentina, Arkadiusz Milik continua ad avere un buon mercato anche in Inghilterra. L'attaccante polacco, separato in casa a Napoli, secondo il Sun resta infatti nel mirino di Everton e Tottenham, pronte a offrire agli azzurri un conguaglio da poco più di 10 milioni di euro per portarlo in Premier League già a gennaio. L'ex Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e il rischio è quello che resti fuori rosa per una stagione intera, perdendosi l'Europeo in programma la prossima estate.