MILIK, Non ha ancora detto sì. E Piatek non convince

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, è stato un sabato d’attesa perché dal futuro di Chiesa dipende il presente di molti. Partendo da Josè Maria Callejon, il sostituto designato a solcare la fascia destra viola in caso di addio di Federico. Callejon, svincolato, è stato bloccato da giorni, ritenuto pedina importante per non far sentire eventualmente la mancanza dell’esterno anche della Nazionale italiana. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale (con opzione sulla terza stagione) in grado di soddisfare le parti. Il destino dello spagnolo però, resta legato a quello di Federico. La Fiorentina sarebbe pronta a cercare investimenti importanti qualora il trasferimento di Chiesa alla Juve si concretizzasse. Callejon quindi, più un attaccante: il preferito, non è un segreto, resta il napoletano Milik. Il polacco però non ha mai totalmente aperto alla Fiorentina. Il mancato trasferimento alla Roma prima ed al Tottenham poi, ha dato fiato alle speranze viola di un colpaccio all’ultimo minuto. A ieri sera però, l’assenso polacco non era arrivato. Sullo sfondo resta Piatek ma l’ex Milan non ha trovato il gradimento totale viola.