MILIK, Cifre chieste da giocatore e ADL spaventano

Arkadiusz Milik continua a essere un problema per il Napoli, con De Laurentiis che chiede non meno di 20 milioni per farlo partire a gennaio e con il giocatore che chiede 4 milioni di euro di ingaggio per accasarsi altrove. La Gazzetta dello Sport sottolinea come queste cifre spaventino le squadre interessate, come Milan e Inter per esempio, e non hanno convinto il Tottenham ad accelerare sul suo profilo nonostante i contatti di settembre. Il polacco ha anche rifiutato delle proposte arrivate dalla Russia e da campionati più esotici e l'impasse è servito. Adesso sarà necessario un cambio di strategia per uscire da questo tunnel, altrimenti sia il giocatore che il club rischiano di perdere molto da questa vicenda.