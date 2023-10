MILENKOVIC, Stasera duello chiave contro Luvumbo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina La Nazione si concentra nella sfida tra Nikola Milenkovic e André Luvumbo. Il quotidiano lo definisce il duello chiave della partita. Luvumbo è sicuramente il pericolo maggiore per la squadra di Vincenzo Italiano. L'angolano prima di conoscere Ranieri, faticava a ritagliarsi uno spazio persino in Serie B. La penuria di attaccanti nella rosa sarda ha convinto il tecnico ex Fiorentina a puntare su Luvumbo e quest'ultimo ha ripagato la fiducia, segnando due gol e un assist.

Sarà una prova difficile per la difesa della Fiorentina, capitanata da Milenkovic. Il centrale serbo dovrà essere bravo a tenere unito e attento il reparto, per far in modo che Luvumbo non prenda velocità, dato che ha dimostrato di essere molto pericoloso.