MILENKOVIC, Può salutare: 2 idee al suo posto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Firenze dal 2017, il giocatore dell'attuale rosa con più stagioni consecutive in maglia viola, Nikola Milenkovic potrebbe in estate lasciare la Fiorentina. Il serbo ha un contratto con il club di Commisso fino al 2027 ma non è incedibile, soprattutto perché a livello di ingaggio, 3,3 milioni a stagione, grava pesantemente sulle case della società toscana. Come scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio, se gli uomini di mercato della Fiorentina individuano un centrale difensivo di valore non è da escludere che l'ex Partizan diventi il sacrificabile. Dopo il rinnovo di contratto per cinque anni nel 2022, quest'anno Milenkovic non ha, a livello prestazionale, rispettato le attese della piazza e quindi ogni scenario è preso in considerazione. Il sacrificabile dietro potrebbe essere lui anche perché i suoi compagni di reparto Quarta, che ha appena firmato il rinnovo fino al 2028, e Ranieri sono al centro del progetto di Palladino.

Per sostituire il serbo i nomi sono due, quello di Nicolas Valentini e quello di Logan Costa. Il centrale del Boca Juniors, da tempo accostato ai viola, vuole fare il grande salto nel calcio europeo e su di lui ci sono gli occhi di tante squadre come le italiane Lazio, Roma e Como. Per non contrattare con il Boca bisogna aspettare dicembre quando il centrale classe 2001 si svincolerà dagli Xeneizes. Logan Costa invece è legato al Tolosa fino al 2026. Stessa età di Velntini, la scorsa stagione ha disputato con i transalpini 38 partite fra League1 e Europa League.