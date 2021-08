MILENKOVIC, Pranzo proficuo. Cessione vicina

Ieri è stata giornata di incontri per la Fiorentina. Non solo con Ristic, agente di Vlahovic presente al Franchi, ma anche con Fali Ramadani, riporta il Corriere dello Sport - Stadio. La situazione Milenkovic è in via di definizione con il centrale serbo pronto ad andare a Londra, sponda West Ham. È stato un pranzo proficuo, con Nastasic pronto a tornare appena Milenkovic saluterà. Si dovrebbe arrivare presto ad un accordo, anche se balla ancora qualche milione. La Fiorentina continuerà poi a seguire altri difensori, da Rugani a Kouyate passando per Cistana. In attesa di capire l'esito della trattativa con Pezzella.