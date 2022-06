MILENKOVIC, Potrebbe anche rimanere: il punto

La necessità della Fiorentina è quella di capire il futuro di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da La Nazione, se il serbo non dovesse trovare una destinazione di gradimento, potrebbe anche decidere di rimanere in Toscana, come accaduto la scorsa stagione. Il classe '97 potrebbe però rientrare in un giro di scambi con l'Inter, in particolare con Andrea Pinamonti, anche se resta da studiare l'ipotesi di un conguaglio a favore dei nerazzurri.