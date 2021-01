MILENKOVIC, Nessun rinnovo: viola sono rassegnati

Spazio al tema legato ai rinnovi di contratto in casa Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il quotidiano, la Fiorentina ormai è rassegnata all’idea che Nikola Milenkovic non allungherà il contratto in scadenza tra diciotto mesi. Quindi, a giugno, il difensore serbo è destinato a partire. A patto che porti più o meno 30-35 milioni di euro. L’acquisto del nazionale argentino Quarta (per lui è stata rifiutata un’offerta molto importante di un club spagnolo) andrà a coprire questa partenza. In più la Fiorentina ha preso atto con soddisfazione della crescita del difensore brasiliano Igor.