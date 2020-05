MILENKOVIC, Mercato? Io sono viola. Il rinnovo...

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore viola Nikola Milenkovic si è raccontato a 360°, parlando anche di mercato: "Napoli e Milan? Ovviamente fa piacere, ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere è lavorare per crescere e per aiutarla". E sul rinnovo commenta: "La pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo". Sulla stagione attuale invece dice: "È stato complicato ma negli ultimi mesi avevamo iniziato a fare punti. Siamo un gruppo molto giovane, è vero, ma avremmo potuto e dovuto fare meglio, speriamo di riuscire a chiudere in crescendo".