MILENKOVIC, L'Inter torna su di lui, ma prima gli addii

La Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter è tornata a monitorare da vicino la pista Nikola Milenkovic. È la terza volta che accade negli ultimi 24 mesi: il nome del serbo della Fiorentina era venuto fuori due anni fa la prima volta, quando il Tottenham si avvicinò a Skriniar. Il club di Zhang ha riattivato i contatti lo scorso inverno, informandosi con l’agente del serbo, Ramadani. Ed è tornata a farlo negli ultimi tempi, per provare a capire i contorni dell’affare. Per la Fiorentina Milenkovic è un punto fermo, ma il contratto è in scadenza nel 2023 e non c’è in vista un’ipotesi di rinnovo. Potrebbe diventare realtà solo più avanti, a mercato chiuso. Per portar via il serbo da Firenze servono almeno 20 milioni di euro. All’Inter il giocatore piace e la pista è pronta a riscaldarsi, ma prima gli addii.