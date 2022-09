MILENKOVIC, Il punto: possibile forfait in nazionale

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infortunio di Milenkovic. Il serbo, uscito anzitempo contro la Juve a causa di quella che poi è stata confermata essere una lesione di basso grado all'adduttore breve della coscia destra, starà fuori verosimilmente fino a dopo la sosta e mette nel mirino il match di Bergamo. Infatti il difensore salterà con ogni probabilità anche gli impegni di Nations League con la sua Serbia. Milenkovic, partito titolare ben sei volte in questo inizio di stagione e primatista di minuti in campo della rosa con 504', ha dovuto alla fine alzare bandiera bianca, vittima di alcuni dolori muscolari che in passato lo avevano obbligato ad assumere degli antidolorifici pur di scendere in campo.